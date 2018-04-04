На полярном острове Белом когда-то росли березы

Специалисты Международной комплексной научно-исследовательской лаборатории по изучению изменения климата, действующей на базе Тюменского государственного университета, проследили за эволюцией климатических условий на территории острова Белый в Карском море. Изучение почв и погребенных торфов показало, что около 9−14 тысяч лет назад здесь наблюдался температурный максимум, и существовала флора, характерная сегодня для территорий на 700 километров южнее. Об этом сообщается на сайте Департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа.

Изучение образцов позволило ученым выделить пять основных этапов в эволюции острова. Прежде всего обращает на себя внимание термический максимум, приходящийся на границу перехода между позднеледниковьем и голоценовой эпохой (9−14 тыс. лет). К этому периоду относятся находки в современной арктической тундре остатков злаковых трав и хвойных растений, которые в настоящее время характерны для субарктической зоны. Мало того, найдены и отдельные образцы растений, которые сегодня растут в так называемой гипоарктической зоне, что на 700 километров южнее Белого. Это значит, что в тот период здесь можно было бы увидеть карликовую березу, вахту, рдест, рогозу, вереск и морошку.

Кроме того, исследователям удалось установить, что Белый не всегда был островом. В начале голоцена, около 12 тысяч лет назад, эта территория была частью континента и находилась почти в 200 километрах от моря. Позднее, около 9 тысяч лет назад, в результате морского наводнения эта местность была затоплена, и появился остров, который мы сегодня знаем как Белый. Впоследствии он еще несколько раз почти полностью уходил под воду.

По словам заведующего лабораторией Андрея Юртаева, формирование ландшафтов острова Белый происходило под воздействием целого ряда факторов: климатических изменений, тектонических подвижек, и, главное, изменений уровня моря. «Удивительно, но низкие молодые морские равнины, которые формируют острова и побережья Ямала и Гыдана, — это нестабильные в геоморфологическом и экосистемном планах территории. Наверное, можно их сравнить по этому критерию с горными территориями. А значит, они требуют очень точного и чуткого управления собой», — заключил Юртаев.