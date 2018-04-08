В МЧС сообщили о 55 спасенных при тушении пожара в московской квартире

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома по адресу: ул. Болотниковская, д. 5, корп. 2 были спасены 55 человек, из них восемь детей", — сообщил представитель ведомства.

Сообщается, что пожар площадью 50 квадратных метров произошел в квартире на четвертом этаже 17-этажного дома. По словам источника в экстренных службах, в результате произошедшего пострадали три человека.

Ранее стала известна причина пожара в торговом центре «Персей для детей».