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В МЧС сообщили о 55 спасенных при тушении пожара в московской квартире
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В МЧС сообщили о 55 спасенных при тушении пожара в московской квартире 

Газета.Ru 29 минут назад
В Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что во время ликвидации возгорания в квартире одного из домов в районе Нагорный были спасены 55 человек, передает агентство городских новостей «Москва».
"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома по адресу: ул. Болотниковская, д. 5, корп. 2 были спасены 55 человек, из них восемь детей", — сообщил представитель ведомства.
Сообщается, что пожар площадью 50 квадратных метров произошел в квартире на четвертом этаже 17-этажного дома. По словам источника в экстренных службах, в результате произошедшего пострадали три человека.
Ранее стала известна причина пожара в торговом центре «Персей для детей».
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