Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на северо-западе Москвы

Данных о пострадавших при пожаре в столице спасателям не поступало.

Спасатели в среду, 11 апреля, потушили пожар на столичной улице Авиационная. Сообщается, что возгорание случилось в одной из квартир, которая находится на 27-м этаже.

— В 22:00 пожар, произошедший по адресу: улица Авиационная, дом №77, ликвидирован, — говорится на сайте экстренного ведомства.

По сведениям Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), площадь пожара составила пять квадратных метров.

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