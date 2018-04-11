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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на северо-западе Москвы
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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на северо-западе Москвы 

Вечерняя Москва 22 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Данных о пострадавших при пожаре в столице спасателям не поступало.
Спасатели в среду, 11 апреля, потушили пожар на столичной улице Авиационная. Сообщается, что возгорание случилось в одной из квартир, которая находится на 27-м этаже.
— В 22:00 пожар, произошедший по адресу: улица Авиационная, дом №77, ликвидирован, — говорится на сайте экстренного ведомства.
По сведениям Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), площадь пожара составила пять квадратных метров.
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