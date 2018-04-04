Ещё
Самолёт Уфа — Вьетнам экстренно сел в Красноярске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»

Самолёт Уфа — Вьетнам экстренно сел в Красноярске 

ufa1.ru 35 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Красноярске этой ночью сел самолёт из Уфы. Борт авиакомпании «Икар» направлялся во Вьетнам.
Внезапно одному из пассажиров стало плохо, и командир экипажа принял решение посадить самолёт в аэропорту ближайшего города, которым оказался Красноярск.
В авиагавани пассажирам из Уфы пришлось дополнительно прождать ещё четыре часа, прежде чем самолёт вылетел.
Как заверили в авиакомпании, в настоящее время пассажиры уже прилетели в пункт назначения.
— Самолёт уже приземлился в Камране в 17:20 по местному времени, — сообщили в контакт-центре перевозчка.
ufa1.ru: последние новости
Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области Школьники из Уфы показали миру изобретения В Уфе возьмут под охрану долгострой, где погибла 20-летняя студентка Гузель Газетдинова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бориса Джонсона поймали на лжи о России152
Япония заявила протест России55
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин199
Шойгу предупредил о новой угрозе281
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»65
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:29
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение