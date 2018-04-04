Самолёт Уфа — Вьетнам экстренно сел в Красноярске

Красноярске этой ночью сел самолёт из Уфы . Борт авиакомпании «Икар» направлялся во Вьетнам

Внезапно одному из пассажиров стало плохо, и командир экипажа принял решение посадить самолёт в аэропорту ближайшего города, которым оказался Красноярск.

В авиагавани пассажирам из Уфы пришлось дополнительно прождать ещё четыре часа, прежде чем самолёт вылетел.

Как заверили в авиакомпании, в настоящее время пассажиры уже прилетели в пункт назначения.

— Самолёт уже приземлился в Камране в 17:20 по местному времени, — сообщили в контакт-центре перевозчка.