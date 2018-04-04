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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Царицыно
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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Царицыно 

Агентство «Москва» 1 час назад
Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на юге столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«В квартире на ул. Ереванская, д. 12, корп. 1 произошел пожар на четвертом этаже. В результате один человек погиб», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, еще пятеро человек спасены из дома. «Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и расположенного выше этажа были спасены пять человек», — рассказали в ведомстве.
Возгорание ликвидировано в 10:55 на площади около 8 кв. м.
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