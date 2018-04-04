Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Царицыно

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме на юге столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«В квартире на ул. Ереванская, д. 12, корп. 1 произошел пожар на четвертом этаже. В результате один человек погиб», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице, еще пятеро человек спасены из дома. «Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и расположенного выше этажа были спасены пять человек», — рассказали в ведомстве.

Возгорание ликвидировано в 10:55 на площади около 8 кв. м.