Аэромобильная группа МЧС из Саратова поможет бороться с паводком в Волгоградской области

"Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Саратовской области убыла на территорию Волгоградской области с целью реагирования на ухудшение паводковой обстановки в соседнем регионе", — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в соседний регион отправились 50 человек личного состава, а также 11 единиц техники, в том числе 4 плавсредства. Работать саратовские сотрудники ГУ МЧС будут на территории Еланского района Волгоградской области.

По данным МЧС России, сейчас на территории Кумылженского, Фроловского, Еланского районов и Михайловского городского округа в зоне подтопления находится 31 населенный пункт, где проживает более 2,1 тыс. человек. Спасатели эвакуировали 359 человек, в том числе 105 детей, часть из них доставили в пункты временного размещения.