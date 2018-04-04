Ещё
Аэромобильная группа МЧС из Саратова поможет бороться с паводком в Волгоградской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аэромобильная группа МЧС из Саратова поможет бороться с паводком в Волгоградской области 

ТАСС 1 час назад
САРАТОВ, 4 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС по Саратовской области выехали на помощь коллегам из Волгограда, чтобы помочь ликвидировать последствия паводка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.
"Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Саратовской области убыла на территорию Волгоградской области с целью реагирования на ухудшение паводковой обстановки в соседнем регионе", — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в соседний регион отправились 50 человек личного состава, а также 11 единиц техники, в том числе 4 плавсредства. Работать саратовские сотрудники ГУ МЧС будут на территории Еланского района Волгоградской области.
По данным МЧС России, сейчас на территории Кумылженского, Фроловского, Еланского районов и Михайловского городского округа в зоне подтопления находится 31 населенный пункт, где проживает более 2,1 тыс. человек. Спасатели эвакуировали 359 человек, в том числе 105 детей, часть из них доставили в пункты временного размещения.
ТАСС: последние новости
Глава МЧС и губернатор Волгоградской области совершают облет подтопленных паводком районов Пять районов Якутска остались без электричества Меняйло: помощь пострадавшим от паводка районам Сибири должна оказываться незамедлительно
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе247
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США55
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин101
Украине «перекроют» Керченский пролив533
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение