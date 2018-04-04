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Из торгового центра в Саратове из-за задымления эвакуировали 200 человек
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Из торгового центра в Саратове из-за задымления эвакуировали 200 человек 

ТАСС 36 минут назад
200 человек эвакуированы из торгового центра в Саратове из-за задымления, об этом сообщило региональное управление МЧС.
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