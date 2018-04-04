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На Камчатке военнослужащие ТОФ приступили к ликвидации последствий мощного циклона
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На Камчатке военнослужащие ТОФ приступили к ликвидации последствий мощного циклона 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Под влиянием циклона находятся Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городской округ, а также еще 7 крупных районов Камчатки.
К берегам Камчатского полуострова приблизился новый тихоокеанский циклон, который принес на полуостров обильный снегопад и ураганный ветер.
В частях сил и войск на Северо-востоке России объявлено штормовое предупреждение, личный состав готов ликвидировать последствия стихии.
Дежурные силы отряда спасательных судов, инженерные подразделения переведены в повышенную готовность к выполнению задач по предназначению. На объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения. В ряде районов полуострова специальная техника и личный состав уже приступили к расчистке от снега взлетно-посадочных полос аэродрома, пирсовой зоны в местах базирования корабельных сил и подводных лодок, а также подъездов к территориям воинских частей. На объектах войск и сил к работам по снегоочистке привлекается до 30 единиц специальной техники.
Под влиянием циклона находятся Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городской округ, а также еще 7 крупных районов Камчатки.
По прогнозу метеорологов ожидается, что циклон будет оказывать свое влияние на полуостров до конца недели.
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