Военные ТОФ ликвидируют последствия снежного циклона на Камчатке

К берегам Камчатского полуострова приблизился новый тихоокеанский циклон, который принес сильный снегопад и ураганный ветер. Под влиянием циклона находятся Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городской округ, а также еще семь крупных районов Камчатки. Ожидается, что циклон будет оказывать свое влияние на полуостров до конца недели.

"В частях сил и войск на северо-востоке России объявлено штормовое предупреждение, личный состав готов ликвидировать последствия стихии. Дежурные силы отряда спасательных судов, инженерные подразделения переведены в повышенную готовность к выполнению задач по предназначению. На объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения", — сообщил Воскресенский.

В ряде районов полуострова специальная техника и личный состав уже чистят от снега взлетно-посадочные полосы аэродрома, пирсы в местах базирования кораблей и подводных лодок, а также подъезды к территориям воинских частей. На объектах войск и сил к работам привлекается до 30 единиц специальной техники.