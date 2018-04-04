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Военные ТОФ ликвидируют последствия снежного циклона на Камчатке
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Военные ТОФ ликвидируют последствия снежного циклона на Камчатке 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Военнослужащие Тихоокеанского флота приступили к ликвидации последствий мощного циклона на Камчатке, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
К берегам Камчатского полуострова приблизился новый тихоокеанский циклон, который принес сильный снегопад и ураганный ветер. Под влиянием циклона находятся Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городской округ, а также еще семь крупных районов Камчатки. Ожидается, что циклон будет оказывать свое влияние на полуостров до конца недели.
"В частях сил и войск на северо-востоке России объявлено штормовое предупреждение, личный состав готов ликвидировать последствия стихии. Дежурные силы отряда спасательных судов, инженерные подразделения переведены в повышенную готовность к выполнению задач по предназначению. На объектах проверены резервные источники питания и жизнеобеспечения", — сообщил Воскресенский.
В ряде районов полуострова специальная техника и личный состав уже чистят от снега взлетно-посадочные полосы аэродрома, пирсы в местах базирования кораблей и подводных лодок, а также подъезды к территориям воинских частей. На объектах войск и сил к работам привлекается до 30 единиц специальной техники.
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