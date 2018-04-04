Повысить эффективность совместных операций с участием Сухопутных сил самообороны

Считается, что для повышения эффективности совместных операций, проводимых сухопутными силами самообороны Японии , нужна их реорганизация. Смысл подобной реорганизации заключается в повышении уровня взаимодействия между различными подразделениями Сил самообороны Японии: сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными.

В рамках Сухопутных сил самообороны создано Командование наземного компонента, которое будет осуществлять командование пятью региональными армиями, действующими на территории страны.

Новая организация командования находится на одном уровне подчинения со штабом ВМС Сил самообороны и с командованием ВВС Сил самообороны, а ее непосредственной задачей является проведение совместных военных операций на земле, в море и в воздухе.

Министр обороны Японии Итсунори Онодэра (Itsunori Onodera) подчеркнул важность создания Командования наземного компонента, заявив о том, что «мы все более часто рассматриваем различные варианты адекватного ответа на угрозы безопасности на общенациональном уровне, предусматривающем совместные операции сухопутных, военно-морских и военно-воздушных Сил самообороны, таких как атака баллистическими ракетами, атака на отдаленные острова или, например, стихийное бедствие большого масштаба».

Совместная деятельность Сил самообороны с войсками США , имеющая хорошо развитую систему проведения совместных операций, станет еще более слаженной.

Жизненно важным является увеличение слаженности взаимодействия различных подразделений путем постоянного проведения совместных учений с всевозможными ситуациями в качестве легенды их проведений.

Раньше во время таких инцидентов, как крупнейшие катастрофы, министр обороны напрямую командовал пятью региональными армиями, теперь в координации этой деятельности Командование наземного компонента будет участвовать. Штаб-квартира новой организации, насчитывающая 180 человек, расположена на базе Асака (Camp Asaka), в одном из районов Токио.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, в которых ущерб распространяется на обширную территорию, спасательные и восстановительные действия должны быть выведены за пределы юрисдикции региональных армий. Так, во время Великого землетрясения в Восточной Японии (землетрясение в 2011 году, приведшее к аварии на АЭС Фукусима — прим. пер.) более 100 тысяч служащих Сил самообороны были направлены в пострадавшие районы со всей страны.

Всего же новая структура командования способна мобилизовать до 140 тысяч сотрудников Сил самообороны и обеспечить их эффективное использование в операции по спасению и оказанию помощи жертвам стихийного бедствия.

Критическое значение в отношениях с Китаем

Важность совместных операций подразделений Сил самообороны становиться все более очевидной, принимая во внимание военную активность Китая, армия которого быстро развивается.

В свете вышесказанного, под началом Командования наземного компонента была создана бригада быстрого развертывания пловцов-амфибий. Она расквартирована на базе Айноура (Camp Ainoura) в Сасэбо, префектура Нагасаки , с численностью 2100 боевых пловцов.

Это подразделение создано по образцу корпуса морской пехоты США, и в случае иностранного вторжения на отдаленные острова, станет основной ударной силой для проведения таких операций, как восстановление японского суверенитета.

Одна из задач нового подразделения — повышение боеспособности за счет постоянного проведения совместных учений и тренировок с корпусом морской пехоты США.

Министерство обороны планировало развернуть новые самолеты с вертикальным взлетом и посадкой «Оспрэйз» (Ospreys), в качестве транспортного средства для бригады быстрого развертывания морского десанта, в военном секторе аэропорта в городе Сага, префектура Сага. Но из-за последствий недавнего крушения вертолета Сил самообороны в этой префектуре, сделать это пока не удалось.

В настоящее время министерство обороны планирует развернуть их в лагере Кисаразу (Camp Kisarazu) в префектуре Тиба . Поскольку речь идет о месте постоянной дислокации морского десанта быстрого развертывания, окончательное решение этого вопроса также является важным для его эффективного использования.

В январе получил подтверждение заход подводной лодки китайского военно-морского флота в прилегающую зону вблизи островов Сэнкаку в префектуре Окинава. Вторжение в территориальные воды Японии Стало обычным явлением для кораблей китайского правительства. Не ослабляя деятельность по предупреждению подобных фактов, наблюдению за ними, в случае повторения, нужно также тщательно готовиться к непредвиденным ситуациям.

Что касается защиты островов Нансей, министерство обороны планирует развернуть соответствующие подразделения, включая ракетные вооружения, на острове Миякодзима. Этот план нужно осуществить в самое ближайшее время, заручившись для этого поддержкой местных жителей.