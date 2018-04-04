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Глава МЧС Владимир Пучков вылетел в Волгоградскую область
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Глава МЧС Владимир Пучков вылетел в Волгоградскую область 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Министр РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков посетит Волгоградскую область в связи со сложившейся в регионе паводковой ситуацией.
Как сообщает «Интерфакс», Пучков собирается вместе с губернатором Андреем Бочаровым, начальником регионального ГУ МЧС Олегом Гребенюком и главой Южного регионального центра МЧС России Игорем Одером вылететь на вертолете Ми-8 в район подтопленных населенных пунктов.
Кроме того, Владимир Пучков собирается провести выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и комиссии по ЧС Волгоградской области.
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