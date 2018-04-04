Глава МЧС Владимир Пучков вылетел в Волгоградскую область

Кроме того, Владимир Пучков собирается провести выездное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и комиссии по ЧС Волгоградской области.