Глава МЧС и губернатор Волгоградской области совершают облет подтопленных паводком районов

Как передает корр. ТАСС, сразу после прилета в среду утром в Волгоград министр вместе с губернатором на вертолете отправился во Фроловский, Кумылженский и Михайловский районы области. Они оценили масштабы паводка, осмотрели ледяные заторы, оценили масштабы затоплений населенных пунктов. Были определены точки, где необходимо будет производить подрывные работы для прохождения «большой воды».

Планируется, что министр и губернатор пообщаются с жителями подтопленных домов, проконтролируют ход аварийно-восстановительных работ. По данным МЧС России, на территории области в зоне подтопления находится 31 населенный пункт, 790 жилых домов с населением более 2,1 тыс. человек, в том числе 396 детей, 2,6 тыс. придомовых территорий.