В 2018 году в Приморье отремонтируют 85 км железнодорожных путей

Сплошная замена рельсовых нитей пройдет на 52,5 км.

План капитального ремонта железнодорожного пути, установленный на март 2018 года в границах Владивостокского территориального управления Дальневосточной магистрали, выполнен в полном объеме. На перегонах Барановский — Оленевод и Вторая речка — Гайдамак, соответственно, выполнены работы на 1350 м и 850 м.

Всего, согласно плану модернизации железнодорожного пути, в 2018 году в Приморье будет отремонтировано 85 км.

Капитальным ремонтом с использованием старогодных материалов в текущем году будет отремонтировано 31,2 км пути. Сплошная замена рельсовых нитей на новые, в рамках среднего ремонта, пройдет на 52,5 км. Новые рельсы уложат на участках пути железной дороги общей протяженностью свыше 200 км.

Плановые работы по ремонту пути необходимы для обеспечения движения поездов с установленными скоростями и весовыми нормами, передает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.