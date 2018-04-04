Кругом вода: страшный потоп в Кумылженском районе показали с высоты

Страшный потоп, накрывший жителей станицы Кумылженская, попал в объектив квадрокоптера.

Уходящие под воду улицы, затопленные дома и жители, сменившие автомобили на надувные лодки — с высоты птичьего полета наводнение приобретает новые впечатляющие масштабы.

— За ночь вода поднялась еще сильнее, — уверена местная жительница Ольга Шапрова. — Все наши соседи, которые еще вчера наотрез отказывались уезжать из своих домов, начали эвакуироваться. Мы остались одни на своей улице.

Потоп в Кумылге_2018-04-03 К 9 утра в станице, где накануне ввели режим чрезвычайной ситуации, затопило уже 13 улиц и 302 придворовых участка. Вода заползла в дома 754 станичников. О том, как местные жители переживают страшное наводнение, читайте в нашем репортаже из Кумылженского района.