Река Кумылга может выйти из берегов в Волгоградской области 

Спасатели предупреждают, что 2 апреля в реке Кумылга может подняться уровень воды около населенного пункта Ярской в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, река может выйти из берегов из-за теплой погоды и поступления талых вод из расположенных рядом балок и оврагов.
Напомним, что на малых реках Волго-Донского бассейна работают 29 стационарных и 2 временных гидрологических поста. Сотрудники МЧС круглосуточно отслеживают обстановку на водных объектах.