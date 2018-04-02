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Река Кумылга может выйти из берегов в Волгоградской области
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Река Кумылга может выйти из берегов в Волгоградской области 

АиФ Волгоград 2 апреля 2018
Спасатели предупреждают, что 2 апреля в реке Кумылга может подняться уровень воды около населенного пункта Ярской в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, река может выйти из берегов из-за теплой погоды и поступления талых вод из расположенных рядом балок и оврагов.
Напомним, что на малых реках Волго-Донского бассейна работают 29 стационарных и 2 временных гидрологических поста. Сотрудники МЧС круглосуточно отслеживают обстановку на водных объектах.
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