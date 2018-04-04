В доме на ул. Ново-Садовой произошел взрыв при проведении сварочных работ

«По адресу Ново-Садовая 106 произошла аварийная ситуация при проведении силами ТСН дома сварочных работ. В результате дом остался без света, воды, отопления. Инспектора гжи так же на месте. В настоящий момент свет и отопление восстановлены силами аварийной службы города и прежней УК», — говорится в посте.

По информации news.rambler.ru, прибывшие на место происшествия спасатели нашли эпицентр взрыва в котельной, где произошла разгерметизация парового котла и последующий хлопок, нанесший серьезный ущерб инженерному помещению.