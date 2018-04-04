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В Новоусманском районе из-за паводка подтопило несколько десятков приусадебных участков
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В Новоусманском районе из-за паводка подтопило несколько десятков приусадебных участков 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Спасатели призывают жителей региона к осторожности.
В Воронежской области в Новоусманском районе из-за интенсивного таяния снега подтопило 30 приусадебных участков. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Напомним, что сейчас во время схода снега множество территорий региона оказались затоплены. Наиболее сложная ситуация сложилась в Калачеевском районе. В местном селе Ильинка из-за обилия воды пришлось организовать лодочную переправу, а в самом Калаче, и вовсе, объявлен режим ЧС. По оценкам экспертов, в опасной зоне также находятся Богучар, Павловск, Воробьевка и Петропавловка. Реки Криуша, Подгорная и Толучеевка уже вышли из берегов. По прогнозам, в зоне возможного затопления от всех рисков весеннего наводнения находятся 41 населённый пункт в 23 муниципальных образованиях (до 1503 жилых домов с населением до 3201 человек). В зону возможного затопления от подъема уровня воды в реках, подтопления талыми водами попадает 22 населённых пункта в 15 муниципальных образованиях (до 700 домов с населением до 1602 человек). В таких условиях сотрудники МЧС призывают жителей региона к осторожности. Не следует передвигаться через затопленные участки. Особенно по закрытым мостам. — Не игнорируйте запрещающие знаки и не пересекайте водоемы по закрытым в связи с подтоплениями мостам! Легкомысленность может привести к беде! — говорят спасатели. Если вы попали в непростую ситуацию или стали свидетелем ЧП — звоните по телефонам: 112 (для мобильных телефонов), 101 (для мобильных и городских телефонов) или телефон доверия 8 (473) 277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
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