В Новоусманском районе из-за паводка подтопило несколько десятков приусадебных участков 

Вести Воронеж: последние новости

В Воронежской области из-за затопления моста организовали лодочную переправу

Под Воронежем из-за задымления эвакуировали школу

Губернатор Кемеровской области ушёл в отставку после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»