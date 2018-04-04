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Волгоградцев ждут туманы и дожди
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Волгоградцев ждут туманы и дожди 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Синоптики предупреждают жителей Волгоградской области об осадках 4 и 5 апреля.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на местный ЦГМС, 4 апреля ночью в большей части районов региона ожидается дождь и дождь со снегом, причем от слабого до умеренного. Местами возможен туман. Ветер ожидается западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью составит +3… -2ºС. Днем потеплеет до +3…+8ºС.
5 апреля тоже прогнозируются дождь и дождь со снегом. Ветер ожидается северо-западный и северный 6-11м/с. Ночью температура воздуха опустится до +2… -3ºС, а днем достигнет отметки в +6…+11ºС.
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