Волгоградцев ждут туманы и дожди

Синоптики предупреждают жителей Волгоградской области об осадках 4 и 5 апреля.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на местный ЦГМС, 4 апреля ночью в большей части районов региона ожидается дождь и дождь со снегом, причем от слабого до умеренного. Местами возможен туман. Ветер ожидается западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью составит +3… -2ºС. Днем потеплеет до +3…+8ºС.

5 апреля тоже прогнозируются дождь и дождь со снегом. Ветер ожидается северо-западный и северный 6-11м/с. Ночью температура воздуха опустится до +2… -3ºС, а днем достигнет отметки в +6…+11ºС.