Волгоградское МЧС объявило экстренное предупреждение 

Спасатели регионального ГУ МЧС объявили экстренное предупреждение из-за паводка.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», в результате развития половодья 4 и 5 апреля на притоках Хопра в Новониколаевском и Урюпинском районах, а также реки Медведицы в Еланском, Руднянском, Фроловском, Михайловском районах и на притоках Иловли в Иловлинском и Камышинском районах ожидается интенсивный подъем уровней воды с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. В связи с этим спасатели призывают население соблюдать меры безопасности.