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Волгоградское МЧС объявило экстренное предупреждение
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Волгоградское МЧС объявило экстренное предупреждение 

АиФ Волгоград 22 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Спасатели регионального ГУ МЧС объявили экстренное предупреждение из-за паводка.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», в результате развития половодья 4 и 5 апреля на притоках Хопра в Новониколаевском и Урюпинском районах, а также реки Медведицы в Еланском, Руднянском, Фроловском, Михайловском районах и на притоках Иловли в Иловлинском и Камышинском районах ожидается интенсивный подъем уровней воды с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. В связи с этим спасатели призывают население соблюдать меры безопасности.
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