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В Подмосковье произошёл крупный пожар
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В Подмосковье произошёл крупный пожар 

Говорит Москва 58 минут назад
Как сообщили агентству ТАСС в МЧС, общая площадь пожара составляет 650 кв. метров.
По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент возгорание удалось локализовать.
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