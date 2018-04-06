Синоптики назвали дату мощного удара стихии по Владивостоку

Сильный ливневый дождь ожидается во Владивостоке в начале следующей недели, об этом свидетельствует предварительный прогноз портала «Расписание погоды», сообщает PRIMPRESS.

По данным сайта, небольшие осадки должны начать во вторник днем, основной удар стихии ожидается в ночь на среду. Всего прогнозируется выпадение порядка 18 мм воды — это квалифицируется синоптиками как сильный ливневый дождь.

Температура воздуха днем во вторник составит плюс 4 градуса, ночью в среду — около плюс двух. Небольшой дождь сохранится также и в среду утром, днем будет без осадков.