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Синоптики назвали дату мощного удара стихии по Владивостоку
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Синоптики назвали дату мощного удара стихии по Владивостоку 

Primpress 6 апреля 2018
Фото: Primpress
Сильный ливневый дождь ожидается во Владивостоке в начале следующей недели, об этом свидетельствует предварительный прогноз портала «Расписание погоды», сообщает PRIMPRESS.
По данным сайта, небольшие осадки должны начать во вторник днем, основной удар стихии ожидается в ночь на среду. Всего прогнозируется выпадение порядка 18 мм воды — это квалифицируется синоптиками как сильный ливневый дождь.
Температура воздуха днем во вторник составит плюс 4 градуса, ночью в среду — около плюс двух. Небольшой дождь сохранится также и в среду утром, днем будет без осадков.
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