Назвали районы Алтайского края, которым грозит подтопление

Спасателей передислоцировали в районы Алтайского края , в которых из-за потепления может ухудшиться паводковая ситуация.

По данным ГУ МЧС России по краю, группировка спасателей отправилась в Усть-Пристанский, Солтонский, Бийский районы. В Красногорском районе число спасателей увеличили.

Из-за потепления ожидается вскрытие таких рек, как Обь , Бия, Чарыш, Катунь. Ситуацию на водоемах контролируют посредством вертолетов, беспилотников. Кроме того, на местах работают единые дежурно-диспетчерские службы.

По последним данным, паводковые воды не ушли с территории 311 приусадебных участков, в воде находятся 6 домов.