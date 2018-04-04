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Назвали районы Алтайского края, которым грозит подтопление
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Назвали районы Алтайского края, которым грозит подтопление 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Спасателей передислоцировали в районы Алтайского края, в которых из-за потепления может ухудшиться паводковая ситуация.
По данным ГУ МЧС России по краю, группировка спасателей отправилась в Усть-Пристанский, Солтонский, Бийский районы. В Красногорском районе число спасателей увеличили.
Из-за потепления ожидается вскрытие таких рек, как Обь, Бия, Чарыш, Катунь. Ситуацию на водоемах контролируют посредством вертолетов, беспилотников. Кроме того, на местах работают единые дежурно-диспетчерские службы.
По последним данным, паводковые воды не ушли с территории 311 приусадебных участков, в воде находятся 6 домов.
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