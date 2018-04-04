Спасатели локализовали пожар в Подольске 

Пожар произошел 4 апреля на площади 650 квадратных метров.
Представители экстренного ведомства информировали, пожар, возникший в Московской области, был локализован. Возгорание произошло в Подольске.
— В 6:19 локализация горения по адресу: улица Кутузова, дом №4, — пишет пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
В тушении участвуют 27 сотрудников экстренного подразделения. Спецоперация все еще продолжается в Подмосковье.
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