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В самойловском поселке Штейнгардт затопило мост
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В самойловском поселке Штейнгардт затопило мост 

АиФ 28 минут назад
Фото: АиФ
Как сообщили около 17:00 в региональном ГУ МЧС, мост соединяет поселок и село Каменка Самойловского муниципального района. Фактический уровень воды — 418 см.
-Перелив моста составляет 20 сантиметров. Мост 20-метровый железобетонный, покрыт асфальтом. В ширину — 7 метров. Жизнедеятельность населения не нарушена. Существует грунтовая объездная дорога через село Ольшанка, Залесянка — Алексеевский — Песчанка, протяженностью в 29 километров. Погибших, пострадавших нет. Угрозы подтопления населённого пункта нет, — уточнили в главке.
Проводится мониторинг подтопленной территории, организованна работа оперативной группы.
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