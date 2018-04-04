В самойловском поселке Штейнгардт затопило мост

Как сообщили около 17:00 в региональном ГУ МЧС, мост соединяет поселок и село Каменка Самойловского муниципального района. Фактический уровень воды — 418 см.

-Перелив моста составляет 20 сантиметров. Мост 20-метровый железобетонный, покрыт асфальтом. В ширину — 7 метров. Жизнедеятельность населения не нарушена. Существует грунтовая объездная дорога через село Ольшанка, Залесянка — Алексеевский — Песчанка, протяженностью в 29 километров. Погибших, пострадавших нет. Угрозы подтопления населённого пункта нет, — уточнили в главке.

Проводится мониторинг подтопленной территории, организованна работа оперативной группы.