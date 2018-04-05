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МЧС: более 30 тыс. жителей Дагестана могут пострадать от паводка
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МЧС: более 30 тыс. жителей Дагестана могут пострадать от паводка 

Rambler News Service 1 час назад
Более 30 тыс. жителей Дагестана могут пострадать от паводка в 2018 году, сообщает ИА NewsTracker со ссылкой на региональный главк МЧС.
По данным МЧС, в зоне возможного подтопления в период половодья 2018 года могут оказаться 30,7 тыс. жителей Дагестана в 26 населенных пунктах. В частности, половодье может нанести ущерб жителям Кизилюртовского, Кизлярского, Бабаюртовского и Хасавюртовского районов.
Также может быть подтоплен участок федеральной автотрассы, 25 участков дорог местного значения и 46 автомобильных мостов, уточнили в МЧС.
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