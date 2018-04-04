В Петербурге завершили монтаж вантовой системы на мосту через остров Серный 

В Санкт-Петербурге завершили монтаж вантовой системы на мосту через остров Серный, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на городской комитет по строительству транспортной инфраструктуры.
Конструкция должна соединить остров Декабристов Василеостровского района и Петровский остров Петроградского района.
Вместо временных опор установлено 48 вант. Их общая протяжённость — более трёх километров.
Другие работы идут по плану. Их завершение планируется до 30 апреля.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге призвали не прикреплять замки к оградам мостов.