В Петербурге завершили монтаж вантовой системы на мосту через остров Серный

Конструкция должна соединить остров Декабристов Василеостровского района и Петровский остров Петроградского района.

Вместо временных опор установлено 48 вант. Их общая протяжённость — более трёх километров.

Другие работы идут по плану. Их завершение планируется до 30 апреля.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге призвали не прикреплять замки к оградам мостов.