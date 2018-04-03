Ещё
Московские спасатели готовятся к наводнению
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские спасатели готовятся к наводнению 

Мир24 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве на этой неделе пройдут масштабные учения по борьбе с паводком, в которых примут участие более 200 сотрудников МЧС, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА «Новости».
Тактико-специальные учения по отработке действий в период паводка на территории Москвы пройдут в четверг, сообщили в столичном главке МЧС.
По замыслу учений, которые пройдут вблизи деревни Рыжово в Новой Москве, подтопление территории произойдет из-за перелива воды на плотине на реке Поляница. В зону условного подтопления попадут более 100 приусадебных участков, оттуда предусмотрена эвакуация людей.
В учениях будут участвовать 68 единиц техники, два вертолета Московского авиацентра, два вертолета поисково-спасательного отряда «Ангел», беспилотник, два катера и два судна на воздушной подушке, отметили в столичном управлении МЧС.
Ранее сообщалось, что большая вода добралась до Волгоградской области. Из подтопленных станиц эвакуируют людей, в нескольких районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Ураган оставил без света запад Грузии Самолет Москва-Бангкок возвращается в «Шереметьево» из-за смерти пассажира Ставрополье готовится к весеннему половодью
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нарвалась на Черноморский флот452
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией55
Малышева вызвала гнев телезрителей474
Путин упразднил посредничество в ЖКХ93
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина70
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение