Московские спасатели готовятся к наводнению

Москве на этой неделе пройдут масштабные учения по борьбе с паводком, в которых примут участие более 200 сотрудников МЧС , передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА «Новости»

Тактико-специальные учения по отработке действий в период паводка на территории Москвы пройдут в четверг, сообщили в столичном главке МЧС.

По замыслу учений, которые пройдут вблизи деревни Рыжово в Новой Москве, подтопление территории произойдет из-за перелива воды на плотине на реке Поляница. В зону условного подтопления попадут более 100 приусадебных участков, оттуда предусмотрена эвакуация людей.

В учениях будут участвовать 68 единиц техники, два вертолета Московского авиацентра, два вертолета поисково-спасательного отряда «Ангел», беспилотник, два катера и два судна на воздушной подушке, отметили в столичном управлении МЧС.

Ранее сообщалось, что большая вода добралась до Волгоградской области . Из подтопленных станиц эвакуируют людей, в нескольких районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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