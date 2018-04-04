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Еще семь мостов подтопило в Рязанской области
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Еще семь мостов подтопило в Рязанской области 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
4 апреля в Рязанской области подтопило еще семь мостов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
В Старожиловском районе в результате подъема воды в реке Проня подтопило мост в недалеко от деревни Мелекшино. Объездного пути нет.
В Сапожковском районе в результате подъема воды в реке Пара подтопило мост у Скита Свято-Данилова монастыря. Уровень воды над полотном моста составляет 50 сантиметров. Объездного пути нет.
В Сапожковском районе в результате подъема воды в реке Пара подтопило мост у деревни Ширино. Уровень воды над полотном моста составляет 40 сантиметров. Объездного пути нет.
В Сапожковском районе в результате подъема воды в реке Пара подтопило мост у поселка Красная Яблонька. Уровень воды над полотном моста составляет 40 сантиметров. Объездного пути нет.
В Кораблинском районе в результате подъема воды в реке Проня подтопило мост у деревни Шилово. Уровень воды над полотном моста составляет 100 сантиметров. Объездной путь — по маршруту через Маклаково Пронского района. Протяженность — 19 км.
В Кораблинском районе в результате подъема воды в реке Ранова подтопило мост у села Кипчаково. Уровень воды над полотном моста составляет 30 сантиметров. Объездной путь в районе затопленного моста в селе Кипчаково — 9 км объезд по маршруту: село Кипчаково — деревня Княжое — поселок Газопровод через высоководный железобетонный мост близ деревни Княжое. Плечо объезда — 9 км по дорогам с твердым покрытием.
В Кораблинском районе в результате подъема воды в реке Проня подтопило мост недалеко от деревни Быково. Уровень воды над полотном моста составляет 30 сантиметров. Объездной путь — по маршруту через ж/д мост у поселка Проницы, Кораблинского района, протяженность 19 км.
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