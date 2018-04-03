Два моста за день подтопило в Ряжском районе

В Ряжском районе подтоплены два низководных моста, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Рязанской области Так, 3 апреля недалеко от села Подвислово в результате подъема воды в реке Ранова подтопило мост. Уровень воды над полотном составляет 30 сантиметров. Объездной путь через поселок Ибердский Кораблинского района автотранспортом 17 км. В этот же день в результате подъема воды в реке Хупта подтопило низководный мост в самом Ряжске . Уровень воды над полотном составляет 20 сантиметров. Объездной путь через улицу Горького — улицу Энгельса — улицу Мичуринская — улицу Свободы — улицу Рабочих. В обоих населенных пунктах из-за подтопления мостов жизнеобеспечение населения не нарушено.