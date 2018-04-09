Ещё
На Кубани ожидается неделя без дождей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани ожидается неделя без дождей 

Новая Кубань 50 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 апр. — Новая Кубань. Практически на всей территории Краснодарского края сегодня безоблачно, ветер восточного направления с порывами 6-11 м/с, местами порывы усилятся до 20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°С, по восточной половине местами 0-5°С, днем +18-23°С, местами по южной половине до +25°С.
На Черноморском побережье без осадков, в районе Анапы и Геленджика ожидается ветер с порывами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°С тепла, днем +18-23°С, местами по югу побережья до +26°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
В Краснодаре сегодня +23°С, ночью +10°С. Дожди не ожидаются.
Как обещают синоптики, всю неделю на Кубани будет солнечная погода без осадков. В среднем температура воздуха будет держаться на отметках 22-25°С.
Новая Кубань: последние новости
В центре Сочи снова произошел пожар в жилом объекте В Ейске во время взрыва в частном доме пострадал человек Названы сроки устранения аварии на главной канализационно-насосной станции в Белореченске
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты966
Степаненко покидает Россию92
Степаненко покидает Россию36
Россия ответила на переезд Скрипалей в США212
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»55
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
02:18
Общительный краб полюбил видеокамеру
Общество Наука
03:19
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
00:43
Рыбку и Лесли заподозрили в производстве порно
Происшествия
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:25
Загорелся киевский зоопарк
Происшествия
04:11
Лондон заподозрили в удержании Скрипалей силой
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение