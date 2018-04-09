На Кубани ожидается неделя без дождей

Краснодар . 9 апр. — Новая Кубань. Практически на всей территории Краснодарского края сегодня безоблачно, ветер восточного направления с порывами 6-11 м/с, местами порывы усилятся до 20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°С, по восточной половине местами 0-5°С, днем +18-23°С, местами по южной половине до +25°С.

На Черноморском побережье без осадков, в районе Анапы Геленджика ожидается ветер с порывами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°С тепла, днем +18-23°С, местами по югу побережья до +26°С, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.

В Краснодаре сегодня +23°С, ночью +10°С. Дожди не ожидаются.

Как обещают синоптики, всю неделю на Кубани будет солнечная погода без осадков. В среднем температура воздуха будет держаться на отметках 22-25°С.