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Запад Грузии остался без света из-за урагана
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Запад Грузии остался без света из-за урагана 

ТВ Центр 50 минут назад
Фото: ТВ Центр
Жители грузинского района Гурия на западе страны остались без света и газа из-за урагана. Об этом сообщил телеканал «МИР24».
Из-за сильного ветра и проливного дождя были повреждены жилые дома, автомобили, ограждения. Ураган срывал крыши и вырывал деревья с корнем. Местные жители попросили помощи у властей.
"К счастью, обошлось без жертв. Сейчас нужно подсчитать убытки и по возможности будем помогать населению", — сообщил начальник районной управы Леван Карселадзе.
В настоящее время ураган движется в сторону Аджарии. Синоптики прогнозируют шторм на море и ветер до 32 метров в секунду.
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