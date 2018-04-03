Запад Грузии остался без света из-за урагана

Жители грузинского района Гурия на западе страны остались без света и газа из-за урагана. Об этом сообщил телеканал «МИР24».

Из-за сильного ветра и проливного дождя были повреждены жилые дома, автомобили, ограждения. Ураган срывал крыши и вырывал деревья с корнем. Местные жители попросили помощи у властей.

"К счастью, обошлось без жертв. Сейчас нужно подсчитать убытки и по возможности будем помогать населению", — сообщил начальник районной управы Леван Карселадзе.

В настоящее время ураган движется в сторону Аджарии. Синоптики прогнозируют шторм на море и ветер до 32 метров в секунду.