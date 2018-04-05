В одном из районов Воронежской области объявили режим ЧС из-за паводка

В Калачеевском районе Воронежской области объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По состоянию на 9 утра 5 апреля, на территории Калачеевского района, в связи с резким подъёмом воды в реке Подгорная и обильным снеготаянием, затопленными оказались 393 дворов и 87 частных домов. Пришлось эвакуировать 43 человека.

Сейчас на месте дежурят 112 спасателей и 23 единицы техники. В районе приняты все необходимые противопаводковые меры, проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы.