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В одном из районов Воронежской области объявили режим ЧС из-за паводка
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В одном из районов Воронежской области объявили режим ЧС из-за паводка 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калачеевском районе Воронежской области объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По состоянию на 9 утра 5 апреля, на территории Калачеевского района, в связи с резким подъёмом воды в реке Подгорная и обильным снеготаянием, затопленными оказались 393 дворов и 87 частных домов. Пришлось эвакуировать 43 человека.
Сейчас на месте дежурят 112 спасателей и 23 единицы техники. В районе приняты все необходимые противопаводковые меры, проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
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