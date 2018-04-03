Ещё
Три моста в Воронежской области оказались под водой из-за паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три моста в Воронежской области оказались под водой из-за паводка 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
3 апреля три моста в Воронежской области затопило из-за паводка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В Калачеевском районе таяние снега привело к подъему воды в реке Подгорная. Затопленными оказались мосты на улице Набережной в Калаче и на улице Заречной в селе Ильинка. Движение осуществляется по альтернативному мосту
Еще один мост оказался под водой в селе Петропавловка, между улицами 1-мая и Сплошная. Из-за паводка уровень воды в реке Криуша оказался на 40 см выше полотна моста. Объезд организовали в 2 км от затопленного участка.
АиФ: последние новости
Несколько дорог в Липецкой области затоплены из-за паводка Актер Федор Добронравов оказался в больнице Как отдыхаем на майских праздниках?
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева вызвала гнев телезрителей290
Тюрьма помогла Рыбке35
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом114
НАТО отказала в визах российским дипломатам260
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ40
Видео
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко осталась без защиты
В мире Украина
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение