Три моста в Воронежской области оказались под водой из-за паводка

3 апреля три моста в Воронежской области затопило из-за паводка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Калачеевском районе таяние снега привело к подъему воды в реке Подгорная. Затопленными оказались мосты на улице Набережной в Калаче и на улице Заречной в селе Ильинка . Движение осуществляется по альтернативному мосту

Еще один мост оказался под водой в селе Петропавловка, между улицами 1-мая и Сплошная. Из-за паводка уровень воды в реке Криуша оказался на 40 см выше полотна моста. Объезд организовали в 2 км от затопленного участка.