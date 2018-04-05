Спасатели отмечают повышение уровня рек в Центральной России

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Уровень воды в реках некоторых регионов Центрального федерального округа увеличился за прошедшие сутки. В Воронежской области реки Подгорная поднялась на 6,5 м, спасатели эвакуируют людей из 800 подтопленных домов, а в Орловской области 9 мостов за стуки скрылось под водой. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в региональных управлениях МЧС.

Ухудшение паводковой ситуации возможно в Курской, Белгородской, Тульской областях, отмечают в спасательных ведомствах, они связывают это с интенсивным таянием снега. По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов Центрального федерального округа в ближайшие дни температура воздуха будет держаться на уровне плюс 7-13 градусов, а на Юго-Западе потеплеет до 17 градусов.

Эвакуация жителей началась в Воронежской области

В четверг в Калачеевском районе Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подъема почти на 6,5 м уровня реки Подгорная.

"В городе Калаче подтоплено порядка 800 частных домовладений, в которых проживают около 2 тыс. человек. Создан оперативный штаб по борьбе с последствиями паводка, на месте работает группировка сил МЧС в составе 112 человек и 23 единицы техники. По данным на 15:00 мск на лодках вывезено 125 человек, из них пятеро доставили в пункт временного размещения, открытый в общежитии местного профтехучилища, остальных — к родственникам", — сообщили ТАСС в оперативном штабе МЧС, добавив, что при необходимости будут временно заселять людей в помещение местного интерната.

Режим ЧС объявлен и в селе Гвазда Бутурлиновского района Воронежской области. Низководный мост на реке Осередь вначале оказался подтопленным, а затем поток воды полностью сорвал его с опор. Село, в котором на четырех улицах расположены 150 домов с населением 239 человек, оказалось отрезано от большой земли — объездных путей к нему нет.

"Там открыта лодочная переправа, на территории расположен магазин, фельдшерско-акушерский пункт, организовано дежурство пожарно-спасательной части, эвакуации населения пока не требуется", — сказали в областном управлении МЧС.

Более 20 мостов затоплено под Рязанью и Орлом

По данным Рязанского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за сутки в черте Рязани уровень воды в Оке повысился на 16 сантиметров и составил 34 сантиметра ниже нулевой отметки, угрозы паводка пока нет, но на территории пяти районов области затоплено 13 низководных мостов.

За стуки оказались затопленными 11 мостов низководных мостов в Орловской области, 4 апреля управление МЧС сообщало лишь о двух случая подтопления. «В ближайшие дни прогнозирует дальнейшее повышение уровня воды, организовано круглосуточное дежурство пожарной охраны. Во всех населенных пунктах, попавших в зону паводка, есть объездные маршруты», — отметили в региональном спасательном ведомстве.

Прямое транспортное сообщение нарушено с деревней Косая Губа в Плавском районе Тульской области река Плава поднялась над уровнем моста на 90 см. Накануне в регионе паводок затопил также мост в Куркинском районе, доехать до шести деревень пока можно только по объездным дорогам.

Подтоплен один путепровод и в Валуйском районе Белгородской области , угрозы подтопления населенных пунктов не прогнозируется, так как река находится в 2 км от ближайшего села, уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Половодье под видеонаблюдением

Из-за угрозы подтопления некоторых территорий режим повышенной готовности объявлен в Курске , паводковую обстановку на реках Сейм и Тускарь отслеживают с помощью беспилотников и видеокамер системы «Безопасный город». «При необходимости будут развернуты три лодочные переправы, уже подготовлено необходимое количество песка и глины для устройства искусственных плотин», — отметили в пресс-службе мэрии.