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Паводок затронул 16 районов Воронежской области
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Паводок затронул 16 районов Воронежской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 9 апр — РИА Новости. Около 2,5 тысячи человек оказались в зоне паводка в Воронежской области, где на утро пятницы подтоплено 358 домов и около 1,2 тысячи приусадебных участков, сообщает главное управление МЧС по региону.
Как ранее информировали областные власти, паводок может затронуть в регионе 41 населенный пункт, 1503 дома, в которых проживает 3201 человек. По данным на 6 апреля, в зоне паводка в Воронежской области оказались около 2,5 тысячи человек. Подтоплено 358 домов и около 1,2 тысячи приусадебных участков. В Калачеевском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. В городе Калач пришлось эвакуировать из 42 домов 126 человек, в том числе 13 детей.
Паводковая ситуация в регионе 9 апреля стала одной из главных тем на заседании президиума правительства Воронежской области под председательством врио губернатора Александра Гусева.
"В начале прошедшей недели отмечалось значительное повышение дневных температур (от +1 до +14), в результате чего началось интенсивное таяние снежного покрова и повышение уровней воды в реках области, что привело к подтоплению приусадебных участков, жилых строений и низководных мостов в 16 муниципальных образованиях Воронежской области", — говорится в сообщении.
По данным областных властей, на данный момент зарегистрированы подтопления 388 домов, 2513 приусадебных участков, 19 низководных мостов.
"На территории Калачеевского района…, по состоянию на текущее время, увеличения количества подтопленных домов и приусадебных участков не отмечалось, наблюдается падение уровня воды. Адресная помощь населению оказывалась 947 раз. Погибших и травмированных нет. Организован санитарно-эпидемиологический контроль, случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано", — информируют власти, отмечается, что продолжительность затопления территории может составить до 10 суток.
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