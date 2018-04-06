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Около 2,5 тысячи жителей Воронежской области оказались в зоне паводков
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Около 2,5 тысячи жителей Воронежской области оказались в зоне паводков 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 6 апр — РИА Новости. Около 2,5 тысячи человек оказались в зоне паводка в Воронежской области, где на утро пятницы подтоплено 358 домов и около 1,2 тысячи приусадебных участков, сообщает главное управление МЧС по региону.
В Воронежской области, по состоянию на 9.00 мск 5 апреля, на территории Калачеевского района в связи с резким подъемом воды в реке Подгорная и таянием снега оказались подтоплены 393 подворья и 87 частных домов, откуда были эвакуированы 43 человека. Власти объявили в районе режим чрезвычайной ситуации.
"По состоянию на 10.00 6 апреля подтоплено семь низководных мостов на территории пяти муниципальных образований, 1176 приусадебных участков и 358 домов (проживает около 2,5 тыс. человек) в восьми населенных пунктах на территории двух муниципальных образований (Калачеевский район: Калач, Заброды, Новая Криуша, Ильинка, Подгорное, Новоусманский район — Новая Усмань, Шуберка, Нижняя Катуховка)", — говорится в сообщении.
Как отмечают спасатели, наиболее сложная обстановка складывается в городе Калач и селах Калачеевского района, а также в селе Гвазда Бутурлиновского района, где поднявшаяся вода река Осередь сорвала полотно моста.
По данным главного управления МЧС, в городе Калач эвакуированы из 42 домов 126 человек, в том числе 13 детей. Семь человек принял пункт временного размещения.
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