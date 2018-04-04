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Дворы частных домов в Воронежской области затопило из-за паводка
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Дворы частных домов в Воронежской области затопило из-за паводка 

АиФ 55 минут назад
Фото: АиФ
30 приусадебных участков в Новоусманском районе Воронежской области оказались под водой вечером 3 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По информации спасателей, эвакуировать жителей домов не пришлось.
Также напомним, что затопленными оказались три низководных моста в Калачеевском и Петропавловском районах. По состоянию на 3 апреля, на реках Воронежской области происходит постепенный подъем воды. Наиболее высокий уровень наблюдался на реке Подгорное (129 см за сутки). На остальных водоемах — от 3 до 15 см.
«По состоянию на сегодняшний день развитие паводковой ситуации не выходит за границы средних многолетних значений», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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