Дворы частных домов в Воронежской области затопило из-за паводка

30 приусадебных участков в Новоусманском районе Воронежской области оказались под водой вечером 3 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации спасателей, эвакуировать жителей домов не пришлось.

Также напомним, что затопленными оказались три низководных моста в Калачеевском и Петропавловском районах. По состоянию на 3 апреля, на реках Воронежской области происходит постепенный подъем воды. Наиболее высокий уровень наблюдался на реке Подгорное (129 см за сутки). На остальных водоемах — от 3 до 15 см.

«По состоянию на сегодняшний день развитие паводковой ситуации не выходит за границы средних многолетних значений», — сообщили в пресс-службе ведомства.