Два села Воронежской области отрезаны от цивилизации из-за паводка

Воронежской области из-за паводка подтоплены уже две тысячи приусадебных участков и 354 дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В селах Заброды и Калачи затопило мосты, поэтому их жители оказали полностью отрезаны от цивилизации. Местная администрация организовала для них лодочные переправы, на месте круглосуточно дежурит спецпомощь.

Еще 19 мостов низководных подтоплено в других районах области.

По информации спасателей, уровень воды в реке Дон продолжается увеличиваться — в Гремячьем на 1,6 метра, в Лисках на 60 сантиметров. Вода в реках Битюг, Хопер, Ворона и Девица также продолжает пребывать, но уже не так значительно. Река Подгорная в Калаче уровень воды понизился на 20 сантиметров.

В зоне подтопления на сегодняшний день живут четыре тысячи человек. Режим ЧС объявлен только в трех селах в районе Новой Усмани.