Ещё
Два села Воронежской области отрезаны от цивилизации из-за паводка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность

Два села Воронежской области отрезаны от цивилизации из-за паводка 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Воронежской области из-за паводка подтоплены уже две тысячи приусадебных участков и 354 дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В селах Заброды и Калачи затопило мосты, поэтому их жители оказали полностью отрезаны от цивилизации. Местная администрация организовала для них лодочные переправы, на месте круглосуточно дежурит спецпомощь.
Еще 19 мостов низководных подтоплено в других районах области.
По информации спасателей, уровень воды в реке Дон продолжается увеличиваться — в Гремячьем на 1,6 метра, в Лисках на 60 сантиметров. Вода в реках Битюг, Хопер, Ворона и Девица также продолжает пребывать, но уже не так значительно. Река Подгорная в Калаче уровень воды понизился на 20 сантиметров.
В зоне подтопления на сегодняшний день живут четыре тысячи человек. Режим ЧС объявлен только в трех селах в районе Новой Усмани.
АиФ: последние новости
В Тамбовской области затапливает Рассказово и Мордово Очевидцы сфотографировали затопленные улицы и дворы в воронежском Калаче Река Оскол затопила мост между двумя белгородскими селами
 Ещё 46 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность201
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1212
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию374
Британцы придумали способ защиты от «Новичка»99
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар652
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение