Более 130 жителей Воронежской области эвакуированы из-за паводка

По состоянию на 10 апреля на территории девяти районов в Воронежской области в зоне затопления находятся около 2 тысяч приусадебных участков и 154 дома, где живут 3,6 тысячи человек. Как отмечают спасатели, наиболее сложная обстановка сложилась в населенных пунктах Калачеевского муниципального района, селе Гвазда Бутурлиновского района и четырех сельских поселениях Новоусманского района.

"Всего с подтопленных территорий эвакуировано 134 человека, из них 33 находятся в пунктах временного размещения в Калачеевском и Новоусманского районов. Погибших и травмированных нет", — говорится в сообщении.

Ликвидацией последствий паводка в области занимаются 415 человек и 134 единицы техники, в том числе от МЧС — 144 человека и 48 единицы техники.