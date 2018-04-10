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Более 130 жителей Воронежской области эвакуированы из-за паводка
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Более 130 жителей Воронежской области эвакуированы из-за паводка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
ВОРОНЕЖ, 10 апр — РИА Новости. Спасатели эвакуировали из подтопленных паводком домов в Воронежской области 134 человека, сообщает во вторник главное управление МЧС по региону.
По состоянию на 10 апреля на территории девяти районов в Воронежской области в зоне затопления находятся около 2 тысяч приусадебных участков и 154 дома, где живут 3,6 тысячи человек. Как отмечают спасатели, наиболее сложная обстановка сложилась в населенных пунктах Калачеевского муниципального района, селе Гвазда Бутурлиновского района и четырех сельских поселениях Новоусманского района.
"Всего с подтопленных территорий эвакуировано 134 человека, из них 33 находятся в пунктах временного размещения в Калачеевском и Новоусманского районов. Погибших и травмированных нет", — говорится в сообщении.
Ликвидацией последствий паводка в области занимаются 415 человек и 134 единицы техники, в том числе от МЧС — 144 человека и 48 единицы техники.
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