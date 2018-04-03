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Кругом вода: страшный потоп в Кумылженском районе показали с высоты
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Кругом вода: страшный потоп в Кумылженском районе показали с высоты 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Страшный потоп, накрывший жителей станицы Кумылженская, попал в объектив квадрокоптера.
Уходящие под воду улицы, затопленные дома и жители, сменившие автомобили на надувные лодки — с высоты птичьего полета наводнение приобретает новые впечатляющие масштабы.
— За ночь вода поднялась еще сильнее, — уверена местная жительница Ольга Шапрова. — Все наши соседи, которые еще вчера наотрез отказывались уезжать из своих домов, начали эвакуироваться. Мы остались одни на своей улице.
Потоп в Кумылге_2018-04-03  К 9 утра в станице, где накануне ввели режим чрезвычайной ситуации, затопило уже 13 улиц и 302 придворовых участка. Вода заползла в дома 754 станичников. О том, как местные жители переживают страшное наводнение, читайте в нашем репортаже из Кумылженского района.
Волгоградские спасатели предупредили о том, что «критические дни» паводка закончатся не раньше 5 апреля. В зоне риска оказались жители Кумылженского, Ольховского и Киквидзенского районов. V1.ru ведет онлайн-трансляцию и сообщает о потопе, накрывшем Волгоградскую область.
v1.ru: последние новости
Под Волгоградом под воду уходит частный сектор Дома в Дзержинском районе Волгограда уходят под воду из-за хлынувшей воды Трём районам Волгоградской области грозят «критические дни» паводка
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