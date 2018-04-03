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Более 3 тыс. жителей Иванова остались без холодной воды
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Более 3 тыс. жителей Иванова остались без холодной воды 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Более 3 тыс. жителей города Иванова остались без холодной воды из-за аварии на трубопроводе. В зону отключения попали одна школа и три детских сада, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.
"На территории городского округа Иваново Ивановской области произошли аварийные отключения холодного водоснабжения вследствие прорыва трубопровода подземного залегания диаметром 150 мм, глубина залегания 2,5 метра. В зоне отключения находятся 17 многоквартирных домов, где проживают 3047 человек, одна школа и три детских сада", — уточнили в пресс-службе.
Ведутся восстановительные работы. «По заявкам осуществляется подвоз воды», — добавили в пресс-службе.
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