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Срочно: Филиппины закроют доступ на 6 месяцев курортный остров Боракай
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Срочно: Филиппины закроют доступ на 6 месяцев курортный остров Боракай 

ИА Синьхуа 1 час назад
Манила, 4 апреля /Синьхуа/ — Президент Филиппин Родриго Дутерте
сегодня вечером утвердил временное закрытие на период в 6 месяцев
известного курортного острова Боракай в центральной части Филиппин.
Соответствующие меры вводятся 26 апреля. Об этом сообщил
официальный представитель президента Филиппин. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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