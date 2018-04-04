Ещё
Срочно: Филиппины закроют доступ на 6 месяцев курортный остров Боракай
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
Выборы 2018
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Срочно: Филиппины закроют доступ на 6 месяцев курортный остров Боракай
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Манила, 4 апреля /
Синьхуа
/ — Президент
Филиппин
Родриго Дутерте
сегодня вечером утвердил временное закрытие на период в 6 месяцев
известного курортного острова Боракай в центральной части Филиппин.
Соответствующие меры вводятся 26 апреля. Об этом сообщил
официальный представитель президента Филиппин. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6,0
10 человек погибли и десятки оказались под обломками обрушившегося склада в пакистанском городе Суккуре
11 человек погибли, еще пятеро пострадали при пожаре в чайной на юго-западе Ирана
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп потребовал платы за Сирию
75
ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»
283
Сестры с электродами в мозге покончили с собой
40
Захарова посоветовала главе МИД Франции читать Жюль Верна
75
Украина будет задерживать все крымские суда
525
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия
Пожары
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука
Наука и техника
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия
В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика
Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире
Статьи
03:04
С Самойловой приключилось ЧП в Европе
Шоу-бизнес
02:33
Путин прокомментировал ситуацию с делом Скрипаля
Политика
Другое
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия
Пожары
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение