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В московском дворе «припарковали» самолет
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В московском дворе «припарковали» самолет 

Motor.ru 48 минут назад
Фото: Motor.ru
Во дворе жилого дома на Тишинской площади в центре Москвы «припарковали» самолет. Видео с монопланом, установленным на лодочном прицепе, опубликовано Владимиром Степанченко в социальной сети Facebook.
На ролике видно, что это одномоторный Cirrus SR22 с фюзеляжем из композитных материалов. Он оснащается двигателем Continental IO-550-N мощность 313 лошадиных сил. Крейсерская скорость моноплана — 339 километров в час, дальность полета — 1943 километра. Цена составляет около 430 тысяч долларов (25 миллионов рублей).
Турбированная версия самолета — SR22T — комплектуется мотором Continental TSIO-550K с двумя нагнетателями и двойными промежуточными охладителями. Отдача агрегата составляет 320 лошадиных сил. Крейсерская скорость SR22 с таким двигателем — 391 километр в час.
Что касается самолета в Москве, то пока не сообщается, кому он принадлежит и почему припаркован во дворе.
Свой самолет есть, например, у компании Honda. Реактивный бизнес-джет совершил первый полет в 2014 году. Дальность полета HondaJet превышает 2,1 тысячи километров, а крейсерская скорость достигает 770 километров в час.
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