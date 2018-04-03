В московском дворе «припарковали» самолет

Во дворе жилого дома на Тишинской площади в центре Москвы «припарковали» самолет. Видео с монопланом, установленным на лодочном прицепе, опубликовано Владимиром Степанченко в социальной сети Facebook.

На ролике видно, что это одномоторный Cirrus SR22 с фюзеляжем из композитных материалов. Он оснащается двигателем Continental IO-550-N мощность 313 лошадиных сил. Крейсерская скорость моноплана — 339 километров в час, дальность полета — 1943 километра. Цена составляет около 430 тысяч долларов (25 миллионов рублей).

Турбированная версия самолета — SR22T — комплектуется мотором Continental TSIO-550K с двумя нагнетателями и двойными промежуточными охладителями. Отдача агрегата составляет 320 лошадиных сил. Крейсерская скорость SR22 с таким двигателем — 391 километр в час.

Что касается самолета в Москве, то пока не сообщается, кому он принадлежит и почему припаркован во дворе.

Свой самолет есть, например, у компании Honda. Реактивный бизнес-джет совершил первый полет в 2014 году. Дальность полета HondaJet превышает 2,1 тысячи километров, а крейсерская скорость достигает 770 километров в час.