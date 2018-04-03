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Сотрудники МЧС сняли эвакуацию жителей алтайского села Маралиха на видео
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Сотрудники МЧС сняли эвакуацию жителей алтайского села Маралиха на видео 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Видео, на котором сотрудники МЧС эвакуируют жителей пострадавшего от паводка села Маралиха в Краснощековском районе, появилось в сети. Его автор — сотрудник экстренного ведомства Андрей Бестужев.
На кадрах видно, как спасатели на себе переносят местных жителей из подтопленных домов в машины, которые следуют в пункты временного размещения. Кроме того, специалисты на лодке обследуют приусадебные участки и спасают оказавшихся в ловушке животных.
Напомним, больше всех от паводка пострадали жители Краснощековского района.
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