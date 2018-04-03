Сотрудники МЧС сняли эвакуацию жителей алтайского села Маралиха на видео

Видео, на котором сотрудники МЧС эвакуируют жителей пострадавшего от паводка села Маралиха в Краснощековском районе, появилось в сети. Его автор — сотрудник экстренного ведомства Андрей Бестужев

На кадрах видно, как спасатели на себе переносят местных жителей из подтопленных домов в машины, которые следуют в пункты временного размещения. Кроме того, специалисты на лодке обследуют приусадебные участки и спасают оказавшихся в ловушке животных.

Напомним, больше всех от паводка пострадали жители Краснощековского района.