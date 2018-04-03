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Сотрудники МЧС провели тренировочную эвакуацию в здании префектуры ВАО
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Сотрудники МЧС провели тренировочную эвакуацию в здании префектуры ВАО 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
На минувшей неделе в префектуре ВАО прошла очередная тренировка по эвакуации при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе Управления по ВАО ГУ МЧС России по городу Москве. Перед тренировкой МЧС провели со всеми работниками префектуры противопожарный инструктаж и показали, как использовать первичные средства пожаротушения.
Во время «пожара» все сотрудники префектуры организованно покинули свои места. Общая оценка по занятию — «отлично».
Спасатели также проверили состояние противопожарной безопасности здания префектуры: работу систем противопожарной защиты, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей, систем дымоудаления и подпора воздуха, а также систем автоматического пожаротушения и внутреннего противопожарного водоснабжения.
Проверка показала, что все системы находятся в исправном состоянии.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
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