В России представлен новейший самолет для региональной авиации

Самолет для региональных перевозок ТВС-2ДТС прибыл в Якутию

Новейший самолет для региональной авиации ТВС-2ДТС, разработанный в Новосибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина , представили на аэродроме в Якутске . В ходе презентации проверялись летные и технические возможности воздушного судна.

Серийное производство летательного аппарата откроют на Улан-Удэнском авиационном заводе в 2021 году. Первая партия самолетов поступит в Якутию для авиакомпании «Полярные авиалинии».

ТВС-2ДТС, разработанный СибНИА им. С. А. Чаплыгина, является модификацией самолета Ан-2. Дальность полета воздушного судна составляет более 5000 километров. Самолет способен выполнять полеты в условиях низких температур, осуществлять взлет и посадку на короткие грунтовые взлетно-посадочные полосы с низкой плотностью покрытия. В салоне могут находиться 14 пассажиров, а грузоподъемность ТВС-2ДТС составляет три тонны.