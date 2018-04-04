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В России представлен новейший самолет для региональной авиации
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В России представлен новейший самолет для региональной авиации 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолет для региональных перевозок ТВС-2ДТС прибыл в Якутию.
Новейший самолет для региональной авиации ТВС-2ДТС, разработанный в Новосибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина, представили на аэродроме в Якутске. В ходе презентации проверялись летные и технические возможности воздушного судна.
Серийное производство летательного аппарата откроют на Улан-Удэнском авиационном заводе в 2021 году. Первая партия самолетов поступит в Якутию для авиакомпании «Полярные авиалинии».
ТВС-2ДТС, разработанный СибНИА им. С. А. Чаплыгина, является модификацией самолета Ан-2. Дальность полета воздушного судна составляет более 5000 километров. Самолет способен выполнять полеты в условиях низких температур, осуществлять взлет и посадку на короткие грунтовые взлетно-посадочные полосы с низкой плотностью покрытия. В салоне могут находиться 14 пассажиров, а грузоподъемность ТВС-2ДТС составляет три тонны.
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