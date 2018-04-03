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Несколько районов Волгоградской области оказались в паводковой зоне
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Несколько районов Волгоградской области оказались в паводковой зоне 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Несколько районов Волгоградской области попали в зону подтоплений. Первым от стихии пострадал Кумылженский район, где из‐за затопления населенных пунктов введен режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, в ближайшие день‐два большая вода придет в Ольховский и Киквидзенский районы. Сложная ситуация сейчас в Иловлинском районе.
В результате подъема уровня воды в реке Кумылга в зону подтопления попали 302 участка и 25 домовладений, в которых проживают более 750 человек, их них 155 — дети. К осложнению паводковой обстановки привело обильное таяние снега. МЧС развернуло два пункта временного размещения. В оперативном штабе сообщили, что ситуация находится под контролем.
Подготовлены пункты временного размещения населения общей вместимостью 800 человек. Эвакуирован крупный рогатый скот в количестве 68 голов. Работа продолжается, все органы управления находятся на месте, реагирование осуществляется в штатном режиме
— Олег Гребенюк, начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Для мониторинга обстановки в зоне подтопления спасатели используют беспилотные летательные аппараты. Данные с них передают в центры прогнозирования, что существенно облегчает работу сил МЧС. Местные администрации расчехлили лодки, на них жителям поселков доставляют воду, хлеб и медикаменты. Население заранее предупредили о надвигающейся стихии. Река Кумылга выходит из берегов периодически, однако в этом году половодье сильное
из-за  рекордных осадков зимой.
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