Несколько районов Волгоградской области оказались в паводковой зоне

Несколько районов Волгоградской области попали в зону подтоплений. Первым от стихии пострадал Кумылженский район, где из‐за затопления населенных пунктов введен режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам синоптиков, в ближайшие день‐два большая вода придет в Ольховский и Киквидзенский районы. Сложная ситуация сейчас в Иловлинском районе.

В результате подъема уровня воды в реке Кумылга в зону подтопления попали 302 участка и 25 домовладений, в которых проживают более 750 человек, их них 155 — дети. К осложнению паводковой обстановки привело обильное таяние снега. МЧС развернуло два пункта временного размещения. В оперативном штабе сообщили, что ситуация находится под контролем.

Подготовлены пункты временного размещения населения общей вместимостью 800 человек. Эвакуирован крупный рогатый скот в количестве 68 голов. Работа продолжается, все органы управления находятся на месте, реагирование осуществляется в штатном режиме

— Олег Гребенюк, начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Для мониторинга обстановки в зоне подтопления спасатели используют беспилотные летательные аппараты. Данные с них передают в центры прогнозирования, что существенно облегчает работу сил МЧС. Местные администрации расчехлили лодки, на них жителям поселков доставляют воду, хлеб и медикаменты. Население заранее предупредили о надвигающейся стихии. Река Кумылга выходит из берегов периодически, однако в этом году половодье сильное

из-за рекордных осадков зимой.