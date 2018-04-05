Число подтопленных в Волгоградской области населенных пунктов уменьшилось с 31 до 27

ВОЛГОГРАД , 5 апреля. / ТАСС /. Число населенных пунктов, подтопленных в Волгоградской области , уменьшилось за сутки с 31 до 27, однако количество людей, попавших в зоны подтопления, увеличилось с 2,137 тыс. человек до 2,221 тыс. Об этом ТАСС сообщил в четверг начальник пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

"В пяти районах региона частично подтопленными на 08:00 мск остаются 27 населенных пунктов, в среду на это время был 31 населенный пункт. Количество людей, попавших в зоны подтопления, увеличилось с 2,137 тыс. человек до 2,221 тыс. ", — сказал Уланов.

Он уточнил, что в зонах подтоплений сейчас находится 789 домов и 2,655 тыс. придомовых территорий. Развернуто 16 пунктов временного размещения (ПВР), которые могут принять более 3,2 тыс. человек, там же можно получить психологическую помощью. Всего в ПВР и к родственникам эвакуированы 328 человек, из них 65 — дети. На утро 4 апреля были эвакуированы 359 человек.

"Сложная паводковая обстановка сложилась в пяти районах региона — Кумылженском, Михайловском, Фроловском, Еланском и Киквидзенском. Но если в первых трех районах уровень воды стал постепенно снижаться, то в двух последних вода еще прибывает", — отметил Уланов. По его словам, жителям, отказавшимся от эвакуации, продукты питания медикаменты, другие необходимые средства доставляют на лодках и тракторах.

В ликвидации последствий паводка в Волгоградской области задействовали более 800 человек и 220 единиц техники, включая 40 плавсредств. Из них от МЧС — 424 человека, 95 единиц техники, включая 26 плавсредств.