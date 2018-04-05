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В селе Преображеновка под Липецком затопило мост
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В селе Преображеновка под Липецком затопило мост 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Липецкой области интенсивно дает снег, и реки выходят из берегов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, поднялся уровень воды и в реке Воронеж. В селе Преображеновка в Добровском районе затопило низководный мост.
Пока вода поднялась только на 10 сантиметров, но движение транспорта по нему все равно перекрыто. Проехать в Преображеновку можно по объездному пути протяженностью 60 километров, так что жизнеобеспечение населения не нарушено.
Ранее затопило участок дороги у Русской Казинки — поднялся уровень воды в реке Олым. Проехать туда можно, сделав крюк через села Веселое и Новотроицкое.
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 Ещё 4 источника 
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