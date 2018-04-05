В селе Преображеновка под Липецком затопило мост

Липецкой области интенсивно дает снег, и реки выходят из берегов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, поднялся уровень воды и в реке Воронеж. В селе Преображеновка в Добровском районе затопило низководный мост.

Пока вода поднялась только на 10 сантиметров, но движение транспорта по нему все равно перекрыто. Проехать в Преображеновку можно по объездному пути протяженностью 60 километров, так что жизнеобеспечение населения не нарушено.

Ранее затопило участок дороги у Русской Казинки — поднялся уровень воды в реке Олым. Проехать туда можно, сделав крюк через села Веселое и Новотроицкое.