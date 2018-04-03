Несколько дорог в Липецкой области затоплены из-за паводка

Едва начавшийся в Липецкой области паводок привел к затоплению уже двух дорог в регионе.

В Воловском районе под воду ушли дороги в селах Володарка и Никольское . Потепление только началось, а уровень воды реки Олым уже повысился на 10 сантиметров.

Выходит из берегов и река Быстрая Сосна. Первыми пострадали от этого жители Талицы Елецкого района. По информации управления ГО и ЧС по Липецкой области, уровень воды поднялся на 25 сантиметров. Движение на затопленном участке дороги прекращено.

Во всех населенных пунктах не нарушено жизнеобеспечение и транспортное сообщение.