Несколько дорог в Липецкой области затоплены из-за паводка 

Едва начавшийся в Липецкой области паводок привел к затоплению уже двух дорог в регионе.
В Воловском районе под воду ушли дороги в селах Володарка и Никольское. Потепление только началось, а уровень воды реки Олым уже повысился на 10 сантиметров.
Выходит из берегов и река Быстрая Сосна. Первыми пострадали от этого жители Талицы Елецкого района. По информации управления ГО и ЧС по Липецкой области, уровень воды поднялся на 25 сантиметров. Движение на затопленном участке дороги прекращено.
Во всех населенных пунктах не нарушено жизнеобеспечение и транспортное сообщение.
Напомним, начальник Воронежского гидрометцентра Александр Сушков рассказал «АиФ-Черноземье», что в этом году ожидается половодье, которое Черноземье не видело не один десяток лет.